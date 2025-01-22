名古屋グランパスは22日、サウジアラビアのアル・タアーウンでプレイするFWマテウス・カストロ（30）を獲得したことを発表した。2019年から2023年夏まで名古屋でプレイしていたマテウス。スピードと力強いドリブルを武器に名古屋の攻撃を牽引。正確かつ威力も高い左足から繰り出されるパスやシュートはチームにとって欠かせないものであり、名古屋では2021年のルヴァンカップ制覇に大きく貢献していた。そんなマテウスは2023年夏に