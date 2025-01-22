SHISEIDO(資生堂)の2025年春スキンケアとして、新作美容液「アルティミューン パワライジング セラム」が、2025年3月1日(土)より全国発売される。「アルティミューン」新作エイジングケア美容液椿の恵みによるうるおいで透明感あふれる肌へと導く、SHISEIDOのエイジングケア(※1)美容液「アルティミューン」。新作美容液「アルティミューン パワライジング セラム」は、内側から輝くハリのある美肌を叶えるのが特徴だ。キー成分は