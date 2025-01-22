レブロン(REVLON)の2025年春ベースメイクとして、新作クッションファンデーション「レブロン カラーステイ ロングウェア UV クッション ファンデーション」が、2025年2月25日(火)より発売される。“美ツヤ肌続く”新作クッションファンデーションレブロンの「カラーステイ」は、落ちにくい・崩れにくいベースメイクアイテムを展開する人気シリーズ。そんな「カラーステイ」の新作として、高いカバー力とUVカット効果を両立させたク