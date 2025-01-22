ロッテから、クリーム大福「生雪見だいふく」が登場。2025年1月28日(火)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアにて発売される。“ふわもち”クリーム大福「生雪見だいふく」が再び「生雪見だいふく」は、もちもち食感のおもちでアイスを包んだロッテのロングセラー商品「雪見だいふく」の生菓子。アイスの代わりに、“ふわっと”やわらかいクリームをたっぷり入れたクリーム大福だ。“びよ〜ん”と伸びる薄餅×ふわふわ