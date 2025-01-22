東京ガールズコレクション実行委員会は、2025年5月6日（火・祝）にあなぶきアリーナ香川（香川県高松市サンポート６−11）にて『SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 香川 2025）を開催することを発表した。それに伴い、記者発表会が香川県内で行われた。『SETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』テーマは“Frontier”四国で２度目の開催の地とな