ＪＲＡは２２日、フジテレビで１社提供している「週末はウマでしょ！」（金曜・後１０時５２分）の放送について「現在のところ変更はない」とした。２０日から同局の「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・後３時）をはじめ、「うまレボ！」「ネプリーグ」「めざましどようび」、ＢＳフジ「ＢＳスーパーＫＥＩＢＡ」５番組のＣＭを差し替えているが、「週末―」の番組放送については「今後の推移を見届けたい」とした。タレント・中