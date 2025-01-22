アメリカ中部イリノイ州のシカゴで21日、トランプ大統領が最優先課題に掲げる不法移民対策について、「非人道的だ」と訴える抗議集会が行われました。抗議集会は移民の支援団体の声かけで行われ、中米出身の移民が多く住むシカゴのリトルビレッジで開かれました。トランプ新政権は近く、在留資格のない移民の強制送還に向けた大規模な取り締まりをシカゴから始めるとみられていて、参加者はこれらの対策について非人道的だと訴えま