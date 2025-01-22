浦和、船橋、大井、川崎の南関東４競馬場の主催者が共同で設立している関東地方公営競馬協議会が、フジテレビで１社提供しているミニ番組「うまカルテット」（日曜・後２時５５分）の放送について２２日、「現在、調整中」とした。スポーツ報知の取材に同協議会は「回答できるところまで決まってない」と説明。他の番組でのＣＭ提供はないという。タレント・中居正広と女性とのトラブルにフジテレビ社員が関与していたとの報