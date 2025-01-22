北海道帯広市の商業施設で、爆発物とみられる不審物が見つかった想定で訓練が行われました。 この訓練は、2023年に閉店した帯広市の百貨店「藤丸」の建物で行われ、警察官や「藤丸」を引き継いだ会社の社員などおよそ30人が参加しました。 参加者は、商業施設で爆発物とみられる不審物が見つかった想定で、通報の手順や客の避難誘導など対応を確認しました。 帯広警察署の加藤佑希警備課長は「不審物を発見した際は、爆発