◆トレーニングマッチ横浜ＦＭ０―１大分（２２日・宮崎市内）横浜ＦＭは大分とトレーニングマッチ（３０分×３）を行い、０―１で敗れた。Ｊクラブとの対外試合初戦で新布陣３バックがお披露目となったが、合計９０分を通じて決定機は２回ほど。左ウィングバックで出場した新加入のＤＦ鈴木冬一は「見つかった課題を今後どう生かしていくかだと思います」と振り返った。＊＊＊３―４―３の布陣でスタートした横