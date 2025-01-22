テレビ朝日は２２日、「中居正広の土曜日な会」の打ち切りを発表した。打ち切りについては「中居さんに直接伝えご理解頂きました」とした。４月以降の同時間帯の番組については検討中という。同番組は２０１９年４月２７日から土曜昼に放送されてきたニュース情報番組。これで中居正広（５２）のテレビ（５番組）、ラジオ（１番組）のレギュラー全６本が全て消えた。【以下、テレビ朝日の公式サイト全文】中居正広さん出演番組