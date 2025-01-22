幕末の１８５４年（嘉永７年）に三重県や奈良県周辺で多数の死者を出した「伊賀上野地震」の被害を記した古文書が奈良県山添村の観音寺で見つかり、奈良大（奈良市）が発表した。余震が続く様子や寺の被害状況が記され、調査に携わった研究者は「被災した当時の混乱が生々しく伝わる貴重な史料だ」と話す。（有留貴博）伊賀上野地震は、現在の三重県伊賀市付近を震源とするマグニチュードが推定７クラスとみられる大地震。三重