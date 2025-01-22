労働組合の中央組織連合の芳野会長は石破総理大臣と会談し、総理大臣と連合会長が労働政策について話し合う「政労会見」の復活を求めました。賃上げを目指す政府と連合が接近しています。連合芳野会長「総理の方からは、いわゆる労働組合の必要性ですとか、やはり働いてる人たちの権利義務ですとか、非常に労働組合の価値について総理もご理解いただいているので、もっと組合づくり頑張ってほしいと」芳野会長は経団連の十倉