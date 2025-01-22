【モデルプレス＝2025/01/22】モデルの藤田ニコルが1月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ViVi」（講談社）専属モデル卒業発表の瞬間を公開した。【写真】藤田ニコル「ViVi」卒業への思い◆藤田ニコル、タイムマシーン3号の関太と共同作業で「ViVi」モデル卒業発表20日、自身のSNSで「ViVi」モデルを卒業することを発表した藤田。これを受け藤田は「昨日の大事な報告の投稿は丁度ロケの休憩中で大好きな関さんに何故か投稿ボタ