立憲民主党の野田佳彦代表が２２日に日本記者クラブで会見し、第２次トランプ政権に言及した。会見冒頭に野田氏は「トランプ第２次政権への対応が国会中でも敏速に対応しなければいけないこともあるだろうと思います」と警戒を強めた。トランプ大統領とどう付き合って行くかが重要となるが、石破茂首相は直接会談も実現しておらず、不安の声も上がっている。「自身ならどうトランプ大統領と付き合うか？」と問われた野田氏は