【モデルプレス＝2025/01/22】テレビ朝日は1月22日、公式サイトを更新。現在フジテレビが中居正広の女性トラブルへの関与を問われていることを受けて、局内での対応を報告した。【写真】元フジアナ渡邊渚、スラリ美脚輝く◆テレ朝、社内調査結果を報告同日同局は、「中居正広の土曜日な会」の打ち切りを発表。これに関してテレビ朝日グループとしてのこれまでの対応を公表した。同社では2024年2月に人権方針を策定、公表し、人権デ