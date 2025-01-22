コロワイドグループの回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は1月23日から、対象の「おこさまメニュー」が最大税込200円引きになるキャンペーンをかっぱ寿司全店で実施する。かっぱ寿司 「ワクワク!おこさまメニューキャンペーン」【関連記事】びっくりドンキー「タルタルザンギ」「回鍋肉」とハンバーグのコンビメニュー「ごはん、すすむ、すすむ。」1月29日発売キャンペーンは1月23日から1月29日。キャンペーンでは、対象の「おこさま