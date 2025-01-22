【モデルプレス＝2025/01/22】2003年にフジテレビを退社し、現在フリーアナウンサーとして活動する内田恭子が22日、TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（毎週月〜金曜午後1時55分〜）に生出演。中居正広とフジテレビの騒動についてコメントした。【写真】元フジアナ渡邊渚、スラリ美脚輝く◆内田恭子、フジテレビ・中居正広騒動に言及同番組では、中居の女性関係トラブルを巡り、17日に実施されたフジテレビ社長会見を受