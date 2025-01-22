クロスオーバー、スポーツ、セダン、エステート以外にも「クラウン」は存在トヨタが2022年に発表した16代目クラウンシリーズでは、これまでの伝統を色濃く踏襲したオーソドックスな「セダン」、セダンとSUVを融合させた「クロスオーバー」、ハッチバック型SUVの「スポーツ」、そしてステーションワゴンとSUVを融合させた「エステート」と、全4車種を展開しているのが特徴です。一方海外では上記の4モデル以外にも、これらと