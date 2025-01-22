北朝鮮第2の都市、咸興（ハムン）は、国家科学院咸興分院、咸興化学大学などの理工系教育機関、興南製薬工場などの工場を擁する、化学産業の集積地帯だ。全国から優秀な人材が集まるが、そのひとつの咸興薬科大学の教授が先月中旬に逮捕された。なんと、この教授は教え子までを犯罪行為に巻き込んでいた。現地のデイリーNK内部情報筋が伝えた。逮捕されたのは咸興薬科大学の教授を務める50代男性のキム容疑者（仮名）だ。先月中旬