香川・土庄町21日 春の香川県・小豆島の遍路シーズンの幕開けを告げる「島開き法要」が営まれ、お遍路さんらが道中の安全を祈願しました。 温かい日差しが降り注ぐ中、小豆島の寺院の住職や住民らが土庄港に集まり、島を訪れたお遍路さんを出迎えました。 住職らが、ご詠歌などを唱える中、総勢180人の参加者が「お迎え大師」と呼ばれる弘法大師像を担いだり、「島びらき法要」と書かれたのぼりを掲げたりし