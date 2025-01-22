２１日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山1月22日】春節（旧正月、今年は1月29日）を前に、中国福建省武夷山市では市場を訪れた人々が年越し用品を買い求めるなど、お祝いムードが高まっている。２１日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２１日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２１日、年越し用品を選ぶ客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）