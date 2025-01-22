テレビ朝日は22日、中居正広の女性トラブルにフジテレビ局員の関与を指摘する一連の報道を受け、社内調査の結果を公表した。【写真】新MCも登場した『だれかtoなかい』2024年ラスト回公式サイトには「中居正広さん出演番組 及び 社内調査に関して」と題した文書を発表。一部週刊誌で報じられた中居と女性トラブルに関連した社内の取り組みについて「当社では昨年2月に人権方針を策定、公表し、人権デューデリジェンスの作業を