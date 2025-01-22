ドジャースのムーキー・ベッツ外野手（32）が22日、MLB「PLAYBALL」と題した野球教室にゲストとして参加。参加した小学生の中から、未来のメジャーリーガー誕生を期待した。「子供なので将来そこにたどり着くまでに何が起きるかはわからない」としつつ、「ポジティブなマインドを持つことで、MLBの道はあると思う」と大谷、佐々木に次ぐ日本メジャーリーガー誕生を期待した。18年にはシーズンMVP、シルバースラッガー賞7度を