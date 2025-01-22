ロシアに派遣されウクライナ軍の捕虜となった北朝鮮の兵士の新たな映像が公開されました。兵士は「ウクライナ人と戦うとは知らなかった」と語っています。【映像】取り調べに応じる北朝鮮兵ゼレンスキー大統領が20日、SNSで公開した映像では、捕虜となった北朝鮮の兵士が取り調べに応じています。「ここに来てまでもウクライナ人と戦うということも知らず、実戦の時も私たちの敵がウクライナ人なのか分からなかった」（北朝鮮