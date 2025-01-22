Image: Adriano Contreras - Gizmodo US パフォーマンスもカメラも十分だし。格安で知られる中華系スマホメーカーDOOGEE（ドゥージー）から、頑丈さを売りにしたDOOGEE S200がリリースされています。米GizmodoのSherri L Smith記者の詳細レビューによれば、安くてタフなこと以外にも、いろいろ魅力的なスマホのようで…以下、ご覧ください！頑丈さを前面に出したスマホは、色物扱いされがち