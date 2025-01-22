「生後2週間ほどの子猫を保護してから毎日楽しく生活しています」【写真】2匹の子猫は、段ボール箱の中に入れられた状態で発見されましたそんなコメントとともに投稿された写真には、段ボールの中からこちらをじっと見つめる2匹の子猫が写っています。ふたりをおうちに迎えたのは、X（旧Twitter）ユーザーのちんぴょろ君さん（@kasaix）です。不安げな表情を浮かべているのは、キジ白の男の子「マロ」ちゃんと三毛猫でオッドアイの