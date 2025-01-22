「杭州市生物多様性保全戦略・行動計画（2024−35年）」政策ブリーフィングがこのほど、浙江省杭州市で開かれた。杭州は生物多様性保全の固有の優位性と良好な基盤を有する。国連生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）で発表された世界「生物多様性保全の100以上の典型事例」に、杭州から4件が入選した。市全体で1万6007種の生物種が記録されており、市レベル生物多様性体験地が9カ所ある。浙江在線が伝えた。保護する必要のあ