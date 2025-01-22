世界一高い橋とされる貴州省にある貴州六安高速道路の花江峡谷大橋が17日順調に連結され、今年下半期に開通する予定です。花江峡谷大橋は水面からの垂直高さ625メートル、全長2890メートル、メインスパン1420メートルで、高さとスパンの長さで有名です。完成すると世界一高く、山間部で世界一長いスパンを持つ橋となります。花江峡谷大橋は中国南西部貴州省安順市関嶺プイ族ミャオ族自治県と黔西南プイ族ミャオ族自治州貞豊県の境