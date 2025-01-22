自宅で男児（４）を投げ飛ばしたとして、広島県警安佐北署は２１日、父親で広島市安佐北区の会社員（２８）を暴行容疑で逮捕した。調べに対し、「間違いないが、しつけとしてやった」と供述しているという。発表では、会社員は９日午後７時頃、自宅で数回、背後から男児の両脇を抱えて持ち上げ、前方へ投げ落とす暴行を加えた疑い。男児にけがはなかった。同居する男児の母親が同日、１１０番し、同署が調べていた。