お笑い芸人のおばたのお兄さんが１７日、ブログを更新。妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーが今年、育休から復職するとし「何がとは言わないが、、、、頑張れよ！」と激励した。おばたのお兄さんは家族３人で子ども用の室内キッズパークで遊んだことを記し「今年は妻が復職する予定で、復職したら家族３人でお出かけ！ってのも頻繁にはできなくなるだろうから、今、この時間を大切にしています！」と、限られた時間を楽しん