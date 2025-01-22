Daniel Trotta[２１日 ロイター] - トランプ米大統領は２１日、民間部門にＤＥＩ（多様性・公平性・包摂性）プログラムの廃止を迫る大統領令を発表した。また、連邦航空局（ＦＡＡ）に多様性を重視した雇用の見直しを命じ、政府機関のＤＥＩプログラム解体を指示した。同氏は就任初日の２０日、ＤＥＩプログラムを終わらせる一連の大統領令を発表していた。２１日は新たに、政府契約を受注する企業に「違法なＤＥＩ差別や優遇