米Microsoftは1月21日（現地時間）、Windows 11のMicrosoft Edgeブラウザの安定版で「Microsoft Edge ゲームアシスト」（プレビュー）の提供を開始した。ゲームアシストは、ゲーム中にWEBブラウジングをスムーズに行えるようにし、プレイ中に攻略のヒントやガイドを提案してユーザーを支援する。ゲームアシストは、バージョン132以上のEdge安定版でサポートされる。使用を開始するには、Edgeの[設定]で「ゲームアシスト」を検索し