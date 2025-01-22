ロッテ・吉井理人監督が２２日、本拠のＺＯＺＯで開催されたスタッフ会議に出席後、ドラフト１位・西川史礁（みしょう）外野手（青学大）、同２位・宮崎竜成内野手（ヤマハ）、同６位・立松由宇内野手（日本生命）のキャンプ１軍メンバー入りが決定したことを明らかにした。同監督は「（ドラフト３位の）一條も、と思ったのですが、ちょっとまだ体力的に実戦にすぐ入っていくのは無理というコンディショニングの方からの報告だ