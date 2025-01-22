今日はそれほど目立った米指標予定がなく、注目は２０日から２４日まで開催されている世界経済フォーラム（ダボス会議）での本日の講演予定。 本日ラガルドＥＣＢ総裁、ビルロアドガロー仏中銀総裁、クノット・オランダ中銀総裁による公演が予定されている。なお、明日はトランプ大統領がオンラインで講演を行う予定。 18:15ビルロワドガロー仏中銀総裁、「金利はどこに向かうのか？」 19:30クノット・