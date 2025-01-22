アジア株上海株は0.8%安、売り一巡後は下げ渋りトランプ対中関税発言は想定内 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 19833.24（-273.31-1.36%） 中国上海総合指数 3215.37（-27.26-0.84%） 台湾加権指数 23603.25（+303.24+1.30%） 韓国総合株価指数 2549.72（+31.69+1.26%） 豪ＡＳＸ２００指数 8430.70（+28.31+0.34%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76187.81（+349.45+0.46%）