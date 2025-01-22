東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 消費者物価指数（第4四半期）06:45 結果0.5% 予想0.5%前回0.6%（前期比) 結果2.2% 予想2.1%前回2.2%（前年比) ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 メキシコとカナダに対する関税警告はUSMCA条約とは関係ない、メキシコと中国への関税は2月1日を検討 中国からのフェンタニル流入に対する報復として中国に10%の関税を