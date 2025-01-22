【果川聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領を内乱首謀の容疑で逮捕した独立捜査機関「高位公職者犯罪捜査処（公捜処）」は２２日、ソウル・竜山の大統領公邸と大統領室に対する家宅捜索に乗り出したと発表した。公捜処はこの日午前１０時半ごろから検事と捜査官を大統領公邸と大統領室に派遣し、尹大統領が宣言した「非常戒厳」に関する文書や議事録、尹大統領が使用した盗聴防止用携帯電話のサーバーログ、大統