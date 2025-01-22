青春18きっぷ（5日間用）のイメージ（画像：JR東日本）JRグループは22日、2025年春季「青春18きっぷ」および「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」の発売予定を発表しました。前回に引き続き、今回も3日間用・5日間用が設定されています。今期のポスターには、日南線の「大隅夏井〜志布志」間の写真が選ばれました。◆3日間用[発売期間]2025年2月14日(金)〜2025年4月8日(火)[利用期間]2025年3月1日(土)〜2025年4月10日(木)※20