バルセロナFWロベルト・レバンドフスキがFWリオネル・メッシの記録を超え、FWクリスティアーノ・ロナウドの記録に並んだ。21日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第7節でバルセロナはベンフィカのホームに乗り込んだ。前半2分に先制を許しながらも、13分にレバンドフスキがPKを沈めて追い付く。そして、2-4と2点のリードを許して終盤を迎えると、チームは驚異的な粘りを見せる。後半33分にレバンド