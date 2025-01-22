リバプールの日本代表MF遠藤航に対し、現地メディアは「役割を全うした」などと評価している。22日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)リーグフェーズ第7節でリールをホームに迎えたリバプール。前半34分にFWモハメド・サラーの得点で先制すると、後半14分に相手に退場者が出て数的優位に立った。しかし、17分に同点に追い付かれると、18分にMFドミニク・ショボスライに代わって遠藤がピッチへと送り込まれる。22分にMFハー