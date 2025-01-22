ブレインパッドが堅調推移。２１日の取引終了後、吉本興業（大阪市中央区）グループのＦＡＮＹによるエンターテインメントコンテンツの海外展開の促進に向け、「お笑い翻訳ＡＩサービス」のα版開発を支援したと発表しており、材料視されたようだ。アルファベット＜GOOG＞傘下のグーグルの生成ＡＩ「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）」を活用し、お笑い特化型の字幕生成システムを開発した。日本のお笑い特有の