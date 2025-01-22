■『VI/NYL』グローバル版の記念すべき創刊号の表紙にSnow Manが登場！ 【画像】Snow Manが表紙を務める『VI/NYL』グローバル版 創刊号 ミュージック＆カルチャーマガジン『VI/NYL（バイ アンド ナル）』の公式SNSにて、Snow Manが起用された『VI/NYL』グローバル版 創刊号の表紙が解禁された。 落ち着いた色味のジャケットや黒レザージャケットなどシックな装いで登場したSnow Man。（前