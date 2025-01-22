■「お話は、劇場版『トリリオンゲーム』のことをはじめ、お芝居や近況についても」と、インタビューの内容もポスト 【写真】目黒蓮の脚の長さ際立つ『BARFOUT!』誌面カット 雑誌『BARFOUT!（バァフアウト!）』公式X（旧Twitter）で、Snow Manの目黒蓮が表紙を飾る2025年2月号（1月23日発売）の掲載カットが先行公開された。 「先行して掲載カットより1カット公開です。表紙とはまた雰囲気が変わり、艶やかな1枚に