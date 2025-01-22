ロッテは２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアムでスタッフ会議を行い、春季キャンプの１、２軍振り分けなどを話し合った。吉井理人監督（５９）は「ルーキーに関しては西川と宮崎、立松。この３人ですね」とドラフト１位の西川史礁外野手（２１）＝青学大、２位宮崎竜成内野手（２４）＝ヤマハ、６位の立松由宇内野手（２５）＝日本生命＝の３選手が１軍スタートとなることを明言した。吉井監督は西川については内野手としての練