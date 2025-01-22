日本ハムの清宮幸太郎内野手（25）が22日、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを行った。今月6日から大分県内でソフトバンク・柳田らと合同自主トレに参加していたが、コンディション不良のため大事を取って帰京。この日は屋外でダッシュ、キャッチボールで汗を流し、室内では打撃練習も行った。球団幹部によると左手を痛めたとみられ、今後は病院で検査を受けた上で1、2軍のキャンプの振り分けを再考する見通し。