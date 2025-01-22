東京都内のガソリンスタンド経済産業省が22日発表した20日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査から4円40銭高い185円10銭だった。2週連続の値上がりで、過去最高値を記録した2023年9月上旬以来約1年5カ月ぶりの高値。政府が価格を抑制するための補助金を今月16日から一段と縮小したことを反映した。政府は平均価格を185円程度に抑えるよう、石油元売り会社に補助金を支給している。経産省は