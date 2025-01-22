テレビ朝日は２２日、「中居正広の土曜日な会」の打ち切りを発表した。これで中居正広（５２）のテレビ（５本）、ラジオ（１本）のレギュラー全６本は全て消えた。打ち切りについては「中居さんに直接伝えご理解頂きました」とした。４月以降の同時間帯の番組については検討中という。同番組は２０１９年４月２７日から土曜昼に放送されてきたニュース情報番組。「中居正広のニュースな会、２２年４月から２３年１２月までは「