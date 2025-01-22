［２１日ロイター］ - トランプ米大統領は２１日、バイデン前大統領が就任式の伝統に倣い、大統領執務室の机に「素敵な」直筆の手紙を残してくれたと述べ、その内容を明らかにした。トランプ氏は記者団に「手紙には『第４７代へ』と書かれていた」とし、「とても素敵で、基本的にはややインスピレーションを与える内容だった。楽しんで。頑張って。この仕事がいかに重要かと書かれていた」と説明した。トランプ氏も２０２１