世界最強チームなのだろうか。欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ第７戦（２１日＝日本時間２２日）で、日本代表ＭＦ遠藤航の所属するリバプール（イングランド）はホームでリール（フランス）に２―１で勝利し、７連勝。１番乗りで決勝トーナメント進出を決めた。途中出場した遠藤の奮闘もあって、敗れたリールのＦＷジョナサン・デービッドは「今日は我々の日ではなかった。得点できたのはうれしかったが、３ポイン